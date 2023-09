Jornal questiona se Lula foi vítima de erro judicial em acordo da Odebrecht

"Lula teria sido vítima de um dos mais graves erros judiciais da história do Brasil?"

Assim começa a reportagem publicada na edição impressa de hoje (11) do jornal francês Les Echos sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli de anular as provas de corrupção provenientes do acordo de leniência da construtora Odebrecht, no âmbito da operação Lava Jato, na quarta-feira passada (6).

O correspondente em São Paulo, Thierry Ogier, explica que o então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou 18 meses na prisão antes de ser liberado por irregularidades no processo e reeleger-se presidente, em outubro passado. De acordo com Dias Toffoli, citado pela reportagem, as provas foram obtidas por meio de "uma verdadeira tortura psicológica" e devem ser "descartadas".