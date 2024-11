Rússia diz ter certeza de que os EUA 'entenderam' recado após ataque com míssil

A Rússia afirmou, nesta sexta-feira (22), que tem certeza de que os Estados Unidos "compreenderam" a mensagem do presidente Vladimir Putin após o ataque russo à Ucrânia com um míssil balístico e garantiu que isso frustrou os planos militares de Kiev para 2025.

"Não temos dúvidas de que a atual administração em Washington teve a oportunidade de se familiarizar com este anúncio e de compreendê-lo", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, aos jornalistas.

As suas declarações surgem um dia depois do disparo de um míssil hipersônico russo de médio alcance contra Dnipro, no centro-leste da Ucrânia, e depois dos avanços notáveis das tropas de Moscou no front leste.