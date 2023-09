Ilha italiana de Lampedusa recebe mais de 7.000 migrantes em 24h e governo local pede ajuda europeia

A ilha de Lampedusa, no sul da Itália, um dos principais pontos europeu para a chegada de migrantes vindos da África, recebeu mais de 7.000 pessoas nas últimas 24 horas. Um número recorde em tão pouco tempo. As autoridades dizem que as infraestruturas de acolhimento estão saturadas e pedem ajuda a Roma e à União Europeia.

Blandine Hugonnet, correspondente da RFI em Roma.

"Nós chegamos a uma situação irreversível e a ilha está em crise", disse o prefeito de Lampedusa, Filippo Mannino, para descrever a gravidade da situação nas últimas horas na região. Na noite de quarta-feira (13), ele decretou estado de emergência e pediu ao Estado italiano e à Europa para que lancem "operações de apoio e de evacuação rápida".