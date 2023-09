Irã: repressão moral continua um ano após morte de Mahsa Amini, jovem por causa de véu mal colocado

Há um ano, no dia 16 de setembro de 2022, morria Mahsa Amini, jovem curda agredida até a morte pela polícia moral do Irã, acusada de usar o véu islâmico de maneira incorreta. As revistas semanais francesas lembram o caso e analisam a situação política e social no país dos aiatolás.

A morte brutal de Mahsa gerou protestos por todo o país. A repressão matou mais de 500 manifestantes e milhares continuam na prisão. A polícia moral se manteve discreta durante algum tempo, mas a revista L'Express informa que ela está de volta às ruas de Teerã, com zelo reforçado para se certificar que as mulheres respeitam as vestimentas ditadas pela religião.

A revista Le Point mostra que as iranianas, mesmo assim, continuam resistindo, ousando andar pelas ruas da capital... de cabelos ao vento. Como Rojina, que insiste em não usar o véu e faz questão de postar selfies no Instagram, assim como tantas outras iranianas que se mostram em roupas decotadas ou justas, desafiando a polícia moral.