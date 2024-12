Lula prepara decreto para elevar salário mínimo a R$ 1.518 em 2025

Esta é a newsletter Pra Começar o Dia. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

O presidente Lula vai assinar nos próximos dias um decreto que irá fixar o novo valor do salário mínimo em R$ 1.518. Se confirmado, o valor vai representar um aumento de R$ 106, o que significa 7,5% de reajuste acima da inflação. O aumento, no entanto, será menor por causa da nova regra de correção aprovada pelo Congresso no pacote de contenção de gastos do governo. Se o mínimo fosse ajustado pela regra atual, subiria para R$ 1.528. Com a revisão da regra, haverá uma perda de R$ 10. A fórmula antiga previa a reposição da inflação calculada pelo INPC — que é mais vantajoso para o trabalhador que o índice oficial da inflação, o IPCA — e mais a variação do PIB. Agora, a fórmula nova acrescentou uma terceira regra na conta: um teto de aumento de despesas de 2,5%. Assim, mesmo que o PIB seja de 3,2%, será aplicado o valor máximo de 2,5%. Entenda.

STF define regras para uso de câmeras pela PM de SP. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, determinou ontem o uso obrigatório das câmeras corporais pela Polícia Militar de São Paulo em operações de grande porte, que incluam incursões em comunidades vulneráveis, e nas ações deflagradas para responder a ataques praticados contra PMs. O STF definiu também que as câmeras devem ser distribuídas estrategicamente para regiões com maior índice de letalidade policial. Barroso afirmou que a obrigatoriedade do uso nas três situações definidas não significa que o porte dos equipamentos não seja importante e recomendável em outras circunstâncias também. Saiba mais.