Governo francês quer confiscar celulares e proibir redes sociais a autores de bullying nas escolas

Segundo dados do próprio governo francês, entre 800 mil e um milhão de alunos por ano são vítimas de bullying de colegas. O Unicef aponta que um a cada dez estudantes de 13 a 15 anos na França é alvo de intimidação nas escolas. Embora o problema não seja novo, foi apenas a partir dos anos 2000 que as autoridades começaram a se preocupar com esse tipo de agressão, que pode ser verbal, física ou psicológica.

Até os anos 1980, o bullying era visto como algo normal nas escolas francesas, uma espécie de rito de passagem. Foi só em 2022 que o assédio escolar passou a ser considerado um delito, com penas que podem ir a até 10 anos de prisão e € 150 mil de multa. Ainda assim, o governo tem dificuldade de lidar com o problema e poucos resultados concretos vêm sendo obtidos.

Novas medidas

Desde 2021, a França conta com o Phare, um programa de sensibilização e prevenção implementado em todas as escolas do país contra o bullying. No entanto, diante da repetição de tragédias, o método dá provas de ser insuficiente para lutar contra o problema.

Antes do início deste ano letivo, o governo já havia anunciado algumas mudanças no programa, como, por exemplo, mudar de estabelecimento o aluno agressor. No entanto, diante da forte repercussão do suicídio do adolescente Nicolas, o ministro francês da Educação, Gabriel Attal, pediu, há poucos dias, uma auditoria em todas as escolas onde haja registros de casos de assédio.

Na segunda-feira (18), ele se reuniu com os reitores que gerem as escolas da França pra debater a questão. Dois dias depois, Attal conversou sobre o problema com representantes de todos os grupos políticos na Assembleia de Deputados da França.