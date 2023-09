Programa de investimentos do BID e Banco do Brasil na Amazônia terá R$ 1,2 bilhão para bioeconomia

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco do Brasil lançaram nesta quinta-feira (21), em Nova York, o "Programa de Bioeconomia para a Amazônia", uma linha de financiamento para projetos sustentáveis na região. As instituições devem liberar US$ 250 milhões, cerca de R$ 1,2 bilhão, em créditos do BID e do Fundo Verde do Clima.

Luciana Rosa, correspondente da RFI em Nova York