Novo inimigo de Asterix é um filósofo romano inspirado no escritor brasileiro Paulo Coelho

O inimigo de Asterix no 40º álbum do gaulês, que será lançado em 26 de outubro em vários países, é um personagem guru filosófico adepto do "pensamento positivo" chamado Vicevertus, revelou a editora francesa Hachette, nesta segunda-feira (16).

Esse "vilão", criado para este 40º álbum, surgiu da imaginação de um novo roteirista conhecido por seu humor absurdo, Fabcaro. Ele diz que se inspirou em um fã de aforismos, o escritor brasileiro Paulo Coelho. Alguns exemplos de máximas de Vicevertus são: "Quem sabe aproveitar o momento é sábio", "Uma porta fechada é um convite para abrir outras", ou ainda "Cada caminho é o caminho certo, pois conduz a algum lugar."

"A Íris Branca é uma escola fundada por Vicevertus, inspirado por um filosofo grego", explicou Fabcaro durante uma coletiva na sede da Hachette Livre em Vanves, perto de Paris.