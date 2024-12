Ondas gigantes deixam um morto no Equador e portos fechados no Peru

Uma pessoa morreu no Equador e portos foram fechados em todo o Peru devido a ondas gigantes de até quatro metros de altura que atingiram a região, informaram autoridades neste sábado (28).

Muitas praias ao longo do litoral central e norte do Peru foram fechadas para evitar riscos de vida, segundo as autoridades locais.

As ondas submergiram píeres e praças públicas, forçando moradores a buscar áreas mais altas, mostraram imagens da mídia local.