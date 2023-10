Jogos Olímpicos de Munique foram marcados por uma trágica tomada de reféns israelenses

Há 51 anos, a tomada de reféns desestabilizou os Jogos Olímpicos de Munique. Em 5 de setembro de 1972, quando os Jogos já estavam em andamento, o terror se instalou. Um comando terrorista palestino, apelidado de "Setembro Negro" em memória da sangrenta repressão aos combatentes palestinos na Jordânia, em setembro de 1970, fez atletas israelenses de reféns.

Para fazer com que as pessoas esquecessem o passado nazista do país, as autoridades alemãs adotaram um dispositivo de segurança vulnerável. No momento da tomada de reféns, a polícia no entorno da Vila Olímpica estava desarmada.

Sediar os Jogos Olímpicos deveria representar um sucesso simbólico para a Alemanha Ocidental, que queria apagar da memória a Olimpíada nazista de Berlim, de 1936. De acordo com Thierry Terret, especialista em esporte e Jogos Olímpicos, a Alemanha Ocidental buscava afirmar a sua superioridade sobre a vizinha e rival política, a República Democrática Alemã, a RDA, que havia terminado à frente dela no quadro de medalhas na Olimpíada anterior.

"A imagem seria catastrófica para a República Federal da Alemanha, que não apenas ficaria atrás da RDA nos resultados esportivos, mas principalmente mostraria a sua incapacidade de responder a uma das piores crises da história dos Jogos Olímpicos com a tomada de reféns israelenses pelo grupo terrorista palestino Setembro Negro na Vila Olímpica", analisa Thierry Terret, em entrevistada à RFI.

Era o décimo primeiro dia dos Jogos Olímpicos de Munique. Na madrugada doa dia 5 de setembro de 1972, um comando de oito palestinos entrou na Vila Olímpica. Vestidos como atletas, os terroristas conseguiram entrar no pavilhão da delegação masculina de Israel, localizado na Connollystrasse, 31. Eles entraram sem grandes dificuldades, não encontrando nenhum obstáculo, já que o país organizador havia optado por descartar medidas de segurança reforçadas. O objetivo era contrastar com os "Jogos Olímpicos da vergonha", organizados pelo regime nazista em Berlim, em 1936, que aconteceram sob forte vigilância policial.

Desta vez, nenhuma patrulha policial armada vigiava a Vila Olímpica. Ao entrar nos apartamentos dos atletas israelenses, o grupo armado "Setembro Negro" matou a tiros dois atletas israelenses e fez outros nove reféns. A polícia alemã cercou o prédio, mas os policiais estavam mal preparados. As negociações começaram. Os terroristas tinham várias exigências, incluindo a libertação de cerca de 230 palestinos mantidos prisioneiros em Israel.