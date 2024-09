Bolsonaro não chamou Marçal de vagabundo em ato na Avenida Paulista

"Bolsonaro se irrita com pablo marçal e chama-o de canalha e vagabundo", diz o texto sobreposto ao vídeo.

Por que é falso

Vídeo é de manifestação em 7 de setembro de 2024. Por uma busca no Google pela fala de Bolsonaro — "essa é uma atitude de canalha, vagabundo, que não tem compromisso com o seu país" —, é possível encontrar referência no site Poder 360 (aqui). Segundo o site, o ex-presidente teria se irritado com um carro de som que atrapalhava seu discurso na manifestação. A irritação também foi noticiada pelo UOL (aqui).

Recortes são exibidos simultaneamente para confundir. Os dois trechos são do evento na Avenida Paulista. Em um deles, é possível ver o Masp (Museu de Arte de São Paulo) ao fundo. Entretanto, os recortes são exibidos ao mesmo tempo para dar a impressão de que a crítica era direcionada a Marçal, o que não é verdade.

Marçal apareceu depois do discurso de Bolsonaro. O candidato e influenciador esteve na manifestação, mas apenas após o discurso de Bolsonaro. Além disso, ele não subiu em trio elétrico.

Ex-presidente criticou Marçal em nota após o evento. Depois da manifestação, Bolsonaro divulgou uma nota em que insinuou oportunismo do candidato a prefeito de São Paulo. "O único e lamentável incidente ocorreu após o término do meu discurso (com o evento já encerrado) quando então surgiu o candidato Pablo Marçal", disse.