Hezbollah cometerá o 'maior erro de sua vida' se entrar na guerra, diz Netanyahu

"O Hezbollah está atacando e arrastando o Líbano para uma guerra da qual não ganhará nada, mas na qual corre o risco de perder muito", alertou o porta-voz do governo israelense, Jonathan Conricus, no X (antigo Twitter).

A última guerra entre Israel e o Hezbollah, em 2006, resultou em 1.200 mortes do lado libanês, a maioria civis, e 160 do lado israelense, a maioria soldados. A comunidade internacional teme que a guerra entre o Hamas e Israel possa transbordar e que o Hezbollah, aliado do movimento islâmico palestino Hamas, possa se envolver ainda mais no conflito.

O exército israelense está em alerta máximo em sua fronteira norte com o Líbano desde 7 de outubro. Os dois países estão tecnicamente em estado de guerra, e a área de fronteira no sul do Líbano é um reduto do Hezbollah, que tem uma força de ataque militar muito grande.

Os confrontos entre as fronteiras nesse fim de semana resultaram na morte de seis combatentes do Hezbollah e de um membro do jihad islâmico Palestina no Líbano, enquanto três soldados israelenses ficaram feridos, um deles gravemente, bem como dois trabalhadores agrícolas.

Desde 7 de outubro, 29 pessoas morreram no lado libanês, a maioria combatentes, mas também civis, incluindo um jornalista da Reuters. O exército israelense relatou quatro mortes, incluindo três soldados.

Evacuações

"O Estado libanês está realmente preparado para colocar em risco o que resta da prosperidade e soberania libanesas? Essa é uma pergunta que as autoridades libanesas devem responder", ameaçou o porta-voz israelense Jonathan Conricus neste domingo.