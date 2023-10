Ministro diz que não há 'nada concreto' sobre saída de brasileiros de Gaza

Nós temos uma preocupação imediata com esses 26 e estamos também tomando as providências todas possíveis. A nossa embaixada junto ao Estado Palestino, que fica em Ramala, tomou providências. Os brasileiros foram relocados mais próximos da fronteira dessa passagem de Rafah, estão a um quilômetro de distância, há todo um esquema de ônibus para levá-los até a passagem da fronteira e para, do lado egípcio, recolhê-los e levar até o aeroporto, onde um avião da Força Aérea vai transportá-los para o Brasil.

Mauro Viera, ministro das Relações Exteriores do Brasil

Ministro fala em 'consenso'

No balanço sobre a Cúpula da Paz, o chanceler também informou que as lideranças participantes chegaram a consensos sobre questões como ajuda e saída humanitária, além da criação do estado palestino.

"A discussão foi muito franca e muito aberta. Acho que, como resultado, a gente pode dizer que houve consenso entre todos os participantes de que é chegada a hora de se negociar uma solução", afirmou Vieira. "Houve também um consenso com relação à criação dos dois estados independentes vivendo lado a lado, em paz, com fronteiras internacionalmente conhecidas".

