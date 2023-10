Aeroportos da Síria suspendem operação após ataque; governo culpa Israel

Os voos foram desviados para Latakia, no noroeste da Síria.

É a segunda vez desde o início do conflito em Gaza que a Síria acusa Israel de atingir seus dois aeroportos. "O inimigo israelita realizou um ataque aéreo contra os aeroportos internacionais de Damasco e Alepo", declarou uma fonte militar à agência Sana.

Um trabalhador do aeroporto de Damasco morreu, e outro ficou ferido durante o ataque de hoje, segundo a fonte da Sana.

A Síria também relatou ataques aéreos de Israel contra os dois aeroportos em 12 de outubro. Em 14 de outubro, o governo também denunciou bombardeios em Alepo.

Israel está preocupado com a possibilidade do Irã estar usando os aeroportos da Síria para movimentar recursos militares. Foi o que afirmou um funcionário do Ministério das Relações Exteriores, segundo o Al Jazeera.