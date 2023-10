Como melhorar a vida das pacientes depois do câncer de seio?

Essas pacientes, explica Maria Alice Franzoi, respondem a questionários anuais sobre diversos sintomas, saúde sexual, mental, qualidade de vida e retorno ao trabalho. O estudo, diz, possibilitou quantificar o impacto do câncer de mama e dos tratamentos na vida das mulheres.

Os dados também permitiram a criação de algoritmos de predição para que a equipe pudesse entender porque algumas pacientes tinham mais risco de desenvolver alguns sintomas do que outras. Esses algoritmos, diz, permitem estimar esse risco de sequela no momento do diagnóstico.

"Expandimos essas análises para todas as pacientes, incluindo as que foram ou não tratadas com quimioterapia." Os resultados foram apresentados na Asco, o maior congresso de oncologia do mundo, que acontece todos os meses de junho em Chicago.

Muitos dos fatores de risco identificados depois do câncer, são modificáveis, diz a oncologista. Entre eles, uma fadiga existente no momento do diagnóstico, o tabagismo, sobrepeso ou a depressão, além de outros. "Se agirmos sobre esses fatores, a trajetória dessa paciente poderá talvez ser diferente", conclui.

O trabalho da equipe busca predizer quais pacientes correm mais risco de ter sequelas e como utilizar os dados para influenciar positivamente trajetória da mulher que terá um câncer de mama. "A ideia é agir nos fatores modificáveis e empoderar a paciente o máximo possível, para que ela entenda o que é possível fazer para melhorar sua qualidade de vida e diminuir o risco de sequelas."

Em 2024, a equipe iniciará a um ensaio clínico, recrutando cerca de 150 mulheres, para testar o efeito das estratégias personalizadas identificadas nos estudos dos fatores de risco e sequelas.