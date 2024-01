Derrota judicial e guerra: por que o governo Netanyahu continua impopular em Israel?

Israel recrutou inicialmente 300 mil reservistas - cerca de 10 a 15% da sua força de trabalho, que estão ausentes de seus empregos e estudos. Isso nunca aconteceu antes em 75 anos da história do país.

Terceira fase da guerra

Segundo o analista militar Nir Dvori, do Canal 12 da TV israelense, cinco brigadas sairão de Gaza nos próximos dias, duas delas de reservistas e três de soldados da ativa. Os reservistas poderão ser reconvocados caso haja necessidade e os soldados da ativa serão realocados, em parte, para a fronteira Norte de Israel, onde o conflito entre Israel e a guerrilha libanesa Hezbollah está esquentando.

A retirada das tropas brigadas não foi realmente uma surpresa. Desde o início da guerra em retaliação aos ataques do Hamas, em 7 de outubro, as autoridades israelenses disseram que a guerra com o objetivo de desmantelar as capacidades paramilitares do Hamas, teria três fases e duraria muitos meses ou até anos.

A primeira fase foi o bombardeamento pela Força Aérea; a segunda, a entrada das forças terrestres; e a terceira, uma presença militar reduzida com ações pontuais para buscar líderes do Hamas e destruir centros de ataque, como túneis subterrâneos e arsenal de foguetes.

Influência americana

O que ninguém sabia era quando a terceira fase começaria. Alguns acreditam que isso acontece agora não só para liberar reservistas, mas também por influência americana, que pressiona Israel a evitar mais mortes de civis palestinos.