Série "Succession" leva 6 prêmios e é grande vencedora do Emmy que homenageou TV americana

Já Quinta Brunson foi a grande vencedora na categoria de Melhor Atriz em comédia pela atuação em 'Abbott Elementary', série que ela mesma criou e escreveu. Quinta tornou-se a primeira mulher negra em mais de 30 anos a ganhar o prêmio nesta categoria.

'Déjà vu' com 'delay'

No primeiro final de semana de janeiro, o Globo de Ouro premiou as mesmas três séries e não foi diferente também na noite deste último domingo (14), quando aconteceu o Critics Choice Awards, premiação da maior associação de críticos de cinema e televisão dos Estados Unidos e do Canadá.

"Succession", "O Urso" e "Treta" também levaram para casa as estatuetas principais, nas categorias de drama, comédia e série limitada, respectivamente, além de seus atores principais que também foram prestigiados nessas outras duas premiações que acabaram de acontecer.

Lembrando que o Emmy desta segunda foi, na verdade, a edição de 2023. A premiação tradicionalmente acontece em setembro, nunca entra nessa temporada pré-Oscar, mas acabou coincidindo esse ano por causa das greves de roteiristas e atores de Hollywood, que atrasou o evento e acabou premiando com atraso, já que a votação aconteceu em agosto do ano passado.

Sir Elton John

O cantor Elton John recebeu um Emmy pela transmissão ao vivo de seu último show "Elton John: O Show da Despedida" na categoria de Especial de Variedades: Ao Vivo. Por isso, ele se junta ao seleto grupo com outros 18 profissionais que também já ganharam Emmy, Grammy, Oscar e Tony, que formam a sigla EGOT. O produtor executivo Ben Winston recebeu o prêmio em nome do cantor que não pode estar presente porque passou por uma cirurgia no joelho.