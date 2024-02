Agricultores entram em confronto com a polícia em Bruxelas após bloquear ruas com mil tratores

A tensão cresce com a mobilização dos agricultores europeus, que continua nesta quinta-feira (1º). Cerca de mil tratores bloqueiam várias ruas de Bruxelas, onde os líderes europeus chegaram a um acordo para atribuir uma ajuda de € 50 bilhões à Ucrânia. A questão agrícola deverá ser discutida no encontro, diante do aumento dos protestos da categoria que já atingem vários países da Europa.

Os tratores bloquearam várias ruas da capital belga, onde fica a sede das instituições europeias. De acordo com os manifestantes, o protesto visa denunciar "a loucura que ameaça a agricultura". No final da manhã, alguns deles jogaram ovos contra o prédio do Parlamento europeu, iniciaram incêndios e acenderam fogos de artifício. Os policiais usaram jatos de água para dispersar os participantes do protesto.

Na noite anterior, agricultores franceses e belgas bloquearam juntos um ponto na fronteira para denunciar a "distorção da concorrência" nos acordos de livre comércio, pedindo "anúncios consistentes" dos líderes europeus.