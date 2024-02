Barcelona é colocada em estado de emergência devido a seca histórica

As autoridades catalãs vinham preparando a opinião pública há semanas ao anunciar que seria declarado estado de emergência se o nível dos reservatórios, que armazenam água da chuva para uso durante os meses mais secos, caísse abaixo de 16%.

Este nível foi atingido nos últimos dias, e a persistência do tempo seco agravou a já extrema seca dos solos da costa catalã, tanto do lado francês (sul) quanto do espanhol.

Esforços

A entrada na primeira fase do estado de "emergência", que inclui três, acarreta em restrições significativas para a agricultura, que terá de reduzir o seu consumo de água em 80% (contra 40% até agora), e para a indústria, que terá de restringi-lo em 25% (em lugar de 15%).

O limite máximo de consumo médio dos residentes dos 202 municípios afetados pelas restrições foi ligeiramente reduzido e diminuirá ainda mais caso a situação se agrave.

Com exceção de alguns municípios, onde a pressão das torneiras deve ser reduzida, o estado de emergência não deve resultar em cortes de água para os residentes por ora. Mas estão previstas sanções para localidades que não respeitem o limite máximo.