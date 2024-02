Agricultores jogam ovos no Parlamento Europeu em protesto em Bruxelas

Pequenos grupos tentaram derrubar as barreiras erguidas em frente ao Parlamento. A ação foi contida pela polícia, que disparou gás lacrimogêneo e borrifou água nos agricultores com mangueiras para fazê-los recuar.

Líderes europeus estão tentando acalmar a agitação. Os protestos em toda a Europa, porém, ocorrem em um momento em que a extrema-direita, para a qual os agricultores representam um eleitorado crescente, é vista obtendo ganhos nas eleições de junho para o Parlamento Europeu.

Manifestantes falam em "concorrência desleal" de países estrangeiros. "Em toda a Europa, surge a mesma pergunta: como podemos continuar a produzir mais e melhor? Como podemos continuar a enfrentar as mudanças climáticas? Como podemos evitar a concorrência desleal de países estrangeiros?", disse o primeiro-ministro francês Gabriel Attal, ao anunciar novas medidas em Paris.

Attal prometeu facilitar a vida dos agricultores e protegê-los melhor. O premiê disse que vai proibir, inclusive, importações baratas de produtos que usam um pesticida proibido na Europa e garantir que os rótulos dos alimentos indiquem claramente se o produto é importado. Mais ajuda para os agricultores também está a caminho, segundo ele.

Mais ajuda

Os agricultores já tiveram vitórias, incluindo as propostas da Comissão Executiva do bloco para limitar as importações de produtos agrícolas da Ucrânia. Eles também conseguiram afrouxar algumas regulamentações ambientais sobre terras, as quais vários líderes da UE saudaram ao chegarem à cúpula.