Defesa de Daniel Alves é considerada "frágil" e brasileiro deve ser condenado

O jornal esportivo L'Equipe ressalta que o jogador mudou quatro vezes de versão desde que foi acusado. Seu depoimento reforçou as declarações do amigo com quem estava na boate Sutton e da esposa, Joana Sanz. No Tribunal de Barcelona, o amigo Bruno afirmou que o ex-lateral do Barça e do PSG havia consumido uma grande quantidade de bebida alcoólica, e sua mulher assegurou que ele chegou em casa "cheirando a álcool", chegando a esbarrar em móveis.

"Alves estava tão embriagado a ponto de não se lembrar mais dos detalhes de sua relação com a suposta vítima?", questiona L'Equipe. O diário publica que durante 20 minutos o brasileiro descreveu a madrugada do 30 para o 31 de dezembro de 2022, garantindo que tudo o que ocorreu foi consensual, sob uma "excitação sexual" que ocorreu depois que a suposta vítima "se roçou contra ele" na área VIP da boate.

"Angústia e terror"

"Dani Alves nega estupro no final do julgamento na Espanha", afirma o diário britânico The Guardian. O diário britânico afirma que o atleta confrontou as acusações da advogada da jovem, que defende que ela foi forçada a ter relações sexuais com o brasileiro em um banheiro da boate, após pedir "repetidamente" para que ele a deixasse sair. "Angústia e terror" foram as palavras usadas pela defesa para descrever o sentimento da suposta vítima naquela noite, diz The Guardian.

Forte repercussão também na imprensa da Espanha, onde Alves atuou por vários anos, no Barcelona e no Sevilla. "Estávamos aproveitando" é o título da matéria do jornal La Vanguardia, reproduzindo uma das alegações do jogador. O diário El País também abre a reportagem sobre o testemunho com outra declaração do brasileiro: "Em nenhum momento, ela me pediu para parar".

Puxado pelas algemas

No final do último dia de julgamento, Alves deixou o tribunal como chegou, diz L'Equipe: "um policial o puxando pelas algemas, com o andar quase cambaleante, o rosto fechado e o olhar distante, sem dizer uma palavra aos jornalistas presentes no hall do Superior Tribunal de Justiça da Catalunha".