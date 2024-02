Macron visitará o Brasil no final de março e vai passar por quatro cidades

No Rio de Janeiro para a primeira reunião de chanceleres do G20, o ministro da Europa e dos Negócios Estrangeiros da da França, Stephane Séjourné, aproveitou para acertar os detalhes da visita oficial do presidente Emmanuel Macron ao Brasil entre os dias 26 e 28 março.

O líder francês chegará por Belém, a sede da próxima cúpula da COP em 2025, onde deve ser recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A agenda oficial de três dias deve incluir quatro cidades. Na mesma viagem, Macron deve conhecer o projeto naval mais moderno já desenvolvido no Brasil, na cidade catarinense de Itajaí, de onde segue para Brasília. São Paulo também está no roteiro da visita oficial.