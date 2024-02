Brasil defende propostas de reforma da governança global no último dia do encontro do G20 no Rio

As 19 maiores economias do mundo, mais União Europeia (UE), União Africana (UA), 11 países e 13 organismos internacionais se reúnem na manhã desta quinta-feira (22) no segundo e último dia do encontro de chanceleres do G20 no Rio de Janeiro. Na pauta, as reformas do sistema de governança global, uma das três prioridades da presidência brasileira no organismo multilateral. O primeiro dia de discussões foi marcado pelas divisões sobre as guerras na Faixa de Gaza e na Ucrânia.

Ao final deste primeiro encontro de chanceleres sob a liderança brasileira, os participantes devem confirmar a data da próxima reunião ministerial, prevista o mês que vem em Nova York. Para demonstrar a força do grupo, a última acontecerá à margem da Assembleia-Geral da ONU em setembro, dois meses antes da cúpula de líderes do G20, no Rio, quando haverá finalmente um comunicado conjunto do grupo com os resultados da presidência brasileira.

Daqui até novembro, o transporte das delegações oficiais dos eventos do G20 no Brasil será feito apenas por veículos híbridos e flex. A medida é fruto de acordo de cooperação firmado entre o ministério das Relações Exteriores e a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica). A ideia é reforçar a importância do uso de fontes limpas de energia.