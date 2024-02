Crise agrícola na França impulsiona nova lei que destaca setor como de 'interesse fundamental da nação'

Os principais jornais franceses repercutem, nesta quinta-feira (22), a crise no setor agrícola que anda movimentando a pauta do governo francês com a proximidade da 60ª edição do Salão Internacional da Agricultura. O evento começa no sábado (24) e vai até 3 de março, no centro de exposições da Porta de Versalhes, na zona oeste de Paris.

O jornal Libération traz o tema em manchete para destacar a força da Federação Nacional de Sindicatos de Agricultores (FNSEA), empenhada em "estabelecer as próprias leis" nesse setor. Antes da abertura do salão, na expectativa de encerrar a onda de protestos de agricultores, o primeiro-ministro Gabriel Attal cedeu a mais uma exigência da entidade.

Em uma coletiva de imprensa na quarta-feira (21), o chefe de governo anunciou que decidiu abandonar um indicador nacional - denominado Nodu - que media a utilização de produtos fitossanitários nas plantações, para substituí-lo por um equivalente criado pela União Europeia, conhecido no meio pela sigla HRI-1, todavia menos rigoroso que o francês em relação à toxicidade dos tratamentos aplicados, segundo ambientalistas. O sistema Nodu foi lançado em 2008, junto com o Plano Ecofitossanitário do governo francês, com o objetivo de reduzir em 50% o uso de agrotóxicos em dez anos. De acordo com o Libération, "ao fazer isso, ele [Attal] perpetua um sistema que não se adapta aos desafios ecológicos" da agricultura.