Fala de Lula sobre Israel não afeta imagem no exterior mas também não ajuda palestinos

Especialistas ouvidos pela RFI dizem que o episódio não prejudica as relações externas do país nem a avaliação pessoal do presidente lá fora. Por sua vez, também não ajuda a resolver o drama dos palestinos na Faixa de Gaza.

"Ao definir a situação dos palestinos em Gaza como genocídio, o presidente Lula busca mudar o patamar da compreensão internacional acerca do conflito. O ponto é que o alívio para os palestinos só virá com a entrada dos Estados Unidos em favor de fato de um cessar-fogo. Crucial, portanto, é o papel dos americanos, que, no entanto, têm sido fiel aliado de Israel em todos esses anos", afirmou o professor de Relações Internacionais Roberto Goulart Menezes, doutor em Ciência Política.

Nesta semana, o Brasil recebe chanceleres do G20 para as reuniões setoriais do grupo, no Rio de Janeiro. "O contexto geopolítico é sempre levado em conta pelos diferentes países, não tem jeito. Mas não acho que isso ofusca o evento, até porque eles têm de lidar com as questões de finanças nesse encontro", disse Menezes.

A repercussão política das declarações de Lula dominou o noticiário no Brasil no início da semana, a ponto de gerar certo desconforto pela colocação, em segundo plano, da situação das vítimas civis em Gaza, em geral resumida ao quantitativo balanço de mortos. Para o analista e professor de Filosofia Nelson Gonçalves Gomes, da Universidade de Brasília, Lula deve condenar a morte de civis, mas sem improvisos e seguindo orientações de sua equipe diplomática.

"O assunto Holocausto é extremamente sensível e não deve ser invocado como foi na fala do presidente Lula. Agora, isso não significa que o Brasil deva ficar em silêncio frente ao que está acontecendo em Gaza. Realmente Israel deve ser condenado pelas atrocidades que está cometendo, pela carnificina, pela completa destruição de um povo que lá vive", afirmou Gonçalves Gomes.

"Tudo isso merece o repúdio do Brasil, assim como os atentados do Hamas no dia 7 de outubro que igualmente merecem repúdio. Mas isso deve ser conduzido pelos diplomatas, sobretudo nos organismos internacionais", avalia Gonçalves Gomes.