'Bordel da Europa': legalizada há mais de 20 anos, prostituição volta a ser polêmica na Alemanha

O torneio de futebol da Eurocopa que será realizado na Alemanha este ano exige uma vigilância especial contra o tráfico de pessoas, alertou a parlamentar social-democrata, Leni Breymaier, nesta sexta-feira (23). "Porque o mercado criado por esse evento não pode ser preenchido pela 'prostituição voluntária' ".

Kevin, um dos 800 membros da Federação de Serviços Sexuais e Eróticos (BesD), disse que trabalha "como acompanhante voluntário há anos". O homem de 43 anos, que cobra € 500 por duas horas de trabalho sexual para complementar sua renda como técnico de aquecimento, acredita que a proibição do trabalho sexual só aumentaria a violência invisível da profissão.

Consentimento

Em sua opinião, "o proxenetismo e o tráfico de mulheres deveriam ser punidos com mais severidade". Como gerente do portal Callboyz.net, onde outros homens vendem seus serviços, ele explica que todos os profissionais do sexo são registrados junto às autoridades alemãs e pagam impostos.

Birgit, uma das clientes de Kevin, que, assim como ele, não quer revelar seu nome, elogia essa estrutura pela "garantia de não ser violada ou contrair doenças sexuais durante um 'encontro'". "Se todos consentirem, todo adulto é livre para fazer o que quiser com seu corpo", disse ela.

Quase 30 mil prostitutas registradas

A Alemanha tem cerca de 28.280 prostitutas registradas, de acordo com o Departamento Federal de Estatística (Destatis) do país. No entanto, o número de profissionais do sexo não declarados é muito maior. A copresidente do grupo parlamentar conservador de oposição no Congresso alemão, Dorothee Bär, estima que o número verdadeiro seja de cerca de 250.000, a maioria mulheres. Ela descreve seu país como o "bordel da Europa".