Vídeo de 2022 editado insinua que Silvio Almeida pede votos para Boulos

Posts enganam ao editar um vídeo para atrelar o ex-ministro Silvio Almeida, demitido do governo federal após acusações de assédio sexual, à candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) à Prefeitura de São Paulo. Almeida apoiou Boulos em 2022, na eleição para deputado federal, mas as publicações enganosas removeram do vídeo em questão as falas do ex-ministro a respeito daquele pleito, em uma tentativa de fazer o eleitor acreditar que o ex-ministro gravou um vídeo apoiando Boulos em 2024.

Conteúdo investigado: Vídeo em que o ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida presta apoio à candidatura de Guilherme Boulos (PSOL). Um dos posts traz a legenda "Silvio Almeida - ex Min. de Lula e acusado por assédio e importunação sexual (seis mulheres), pede apoio para Guilherme Boulos. 'Não há nada tão ruim que não possa piorar'". Outro perfil publicou o conteúdo com a legenda "Guilherme Boulos recebe apoio de Mão Boba. Agora vai!". Um terceiro perfil compartilhou o mesmo vídeo com a frase "Olha quem tá pedindo voto para o Guilherme Boulos, o taradão do Planalto".

Onde foi publicado: X.