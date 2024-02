Proposta de cessar-fogo entre Israel e Hamas prevê trégua de 40 dias, diz agência

Desde o início de fevereiro, Israel tem rejeitado a proposta do Hamas que prevê uma trégua de quatro meses. Paralelamente, a comunidade internacional vem intensificando os esforços para obter um acordo alternativo, diante do avanço das tropas israelenses no sul da Faixa de Gaza.

Após um encontro com o emir do Catar, Sheikh Tamim bin, Hamad al-Thani, chefe do escritório político do Hamas, com sede em Doha, elogiou os esforços dos mediadores para acabar com a guerra e acusou Israel de "ganhar tempo", aproveitando que Gaza está sitiada.

"Não permitiremos que o inimigo use as negociações como disfarce para seus crimes", disse Ismail Haniyeh. Benjamin Netanyahu disse que está pronto para um acordo, mas, para isso, o Hamas deve parar de fazer exigências "surreais". "Obviamente, queremos esse acordo se possível. "Mas depende do Hamas, eles precisam cair na real", acrescentou.

Israel continua afirmando que não interromperá a ofensiva em Gaza, até destruir o Hamas. O grupo afirma que não libertará os 100 reféns que ele ainda mantém se Israel não prometer se retirar de Gaza e acabar com a guerra.

(Reuters e AFP)