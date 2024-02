Macron sobe o tom contra Putin ao não descartar envio de tropas ocidentais à Ucrânia

As declarações de Macron tiveram forte repercussão.

O líder do partido de extrema esquerda LFI (A França Insubmissa), Jean-Luc Mélenchon, disse no X que entrar em "guerra contra a Rússia seria uma loucura". Mélenchon considerou "irresponsáveis" as declarações do chefe de Estado francês.

"Enviar tropas à Ucrânia nos tornaria cobeligerantes (...) Esta escalada verbal belicosa de uma potência nuclear contra outra grande potência nuclear já é um ato irresponsável", protestou o ex-candidato às eleições presidenciais. "É chegada a hora de negociar a paz na Ucrânia com cláusulas de segurança mútua", adicionou Mélenchon, apontado como um político tolerante em relação ao russo Vladimir Putin.

"Emmanuel Macron atua como chefe de guerra, mas é da vida dos nossos filhos que ele fala com tanto descuido", disse a líder de extrema direita Marine Le Pen.

O líder do Partido Socialista, Olivier Faure, denunciou uma "leveza preocupante" no discurso presidencial: "Apoiar a resistência ucraniana, sim. Entrar em guerra com a Rússia e arrastar o continente. Loucura".

De acordo com o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, que tem sido cogitado para dirigir a OTAN e esteve na reunião, a questão do envio de tropas não fez parte da ordem do dia do encontro no Palácio do Eliseu.