França entra para a história como o primeiro país a increver direito ao aborto na Constituição

"A França dar esse passo é bastante fundamental; inspira os movimentos no Brasil e na América Latina", avalia. "Quando esses avanços acontecem em outros países, a sociedade é fortalecida, os movimentos são fortalecidos e inspirados por esta luta, eles veem que é possível vencer", reitera.

Brasil vive "o oposto" da França

A militante lamenta que o Brasil seja palco atualmente do "oposto do que se vive na França". Sonia lembra que, na semana passada, o Ministério da Saúde recuou no cancelamento do prazo determinado pelo governo, anterior, de Jair Bolsonaro, de 21 semanas e seis dias de gravidez para a realização de abortos em casos considerados legais no país: estupro, risco da morte da gestante e anencefalia fetal.

Oficialmente, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, alega que a decisão "não passou por todas as esferas necessárias". Mas, para Sonia, não há dúvidas que houve pressão de movimentos ultraconservadores e religiosos.

"As mulheres aqui no Brasil continuam na resistência, lutando contra a extrema direita e parabenizam a luta das francesas por essa conquista. A gente sabe que a extrema direita está atuando no mundo todo tentando retroceder os direitos das mulheres. O fato de a França ter conseguido impor uma derrota aos ultraconservadores é muito importante para todos os movimentos progressistas no mundo", sublinha a militante.