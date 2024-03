Temperamento latino x austero: jornal francês diz que corrente entre Macron e Scholz não passa

Em um balanço das relações entre França e Alemanha, após o vazamento na Rússia de uma conversa confidencial entre dois oficiais de alto escalão de Berlim sobre o fornecimento de mísseis alemães de longo alcance à Ucrânia, a imprensa francesa aponta as frequentes divergências entre os dirigentes francês e alemão.

Segundo o jornal Le Parisien, tudo indica que o vazamento constrangedor para o governo alemão é fruto de uma negligência dos oficiais. A videoconferênca aconteceu via a plataforma pública americana WebEx e a criptografia não foi em princípio ativada, explicou ao diário um especialista francês.

Um dos participantes se conectou à reunião com seu celular, em um quarto de hotel em Cingapura, e o aparelho de telefone pode ter sido infectado por um software do tipo "Pegasus", de fabricação israelense, já envolvido em dezenas de casos de espionagem de autoridades. Outra hipótese é que a ligação telefônica também poderia ter ocorrido através da rede Wi-Fi do hotel. Seja qual for a causa, o vazamento parece revelar um amadorismo total do Exército alemão, diz um ex-oficial de inteligência dos serviços franceses nas páginas do Le Parisien.