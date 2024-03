Nova York destaca militares para reforçar segurança do metrô, após aumento da violência

Mil unidades da Guarda Nacional do estado de Nova York, equivalente aos militares, e da polícia deste estado serão destacadas no metrô da cidade americana para combater a criminalidade, após uma série de incidentes, anunciou esta quarta-feira (6) a governadora democrata Kathy Hochul.

Este anúncio acontece depois de um tiroteio, em fevereiro, numa estação do Bronx, no qual uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas.

No final de fevereiro, um condutor do metrô também foi esfaqueado numa estação do Brooklyn.