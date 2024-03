Após dois séculos de neutralidade e dois anos de negociações, Suécia passa a integrar Otan

A Rússia prometeu na semana passada tomar medidas em reação à adesão de Estocolmo, que dependerão "das condições e da extensão da integração da Suécia na Otan".

A adesão da Suécia, após a da Finlândia no ano passado, significa que todos os países à beira do Mar Báltico, com exceção da Rússia, são agora membros da Aliança Atlântica.

A Suécia e a Finlândia, embora militarmente próximas dos Estados Unidos através da adesão à União Europeia, preferiram historicamente manter-se afastadas da aliança, formada durante a Guerra Fria contra a União Soviética.

Embora a Suécia contribua para as forças internacionais de manutenção da paz, não vive uma guerra desde o conflito com a Noruega em 1814.

"Muitos sacrifícios"

Helsinque e Estocolmo anunciaram simultaneamente candidaturas à adesão à Otan em 2022, em reação à invasão da Ucrânia pela Rússia.