Russos vão às urnas: Reeleição de Putin é dada como certa e novo governo deve ser de continuidade

"Do ponto de vista econômico e social, a questão que se coloca é a da continuação de uma política de aproximação de aliados ou parceiros que já estão associados à Rússia, como a China e países como a Turquia e a Índia, e muitos países não ocidentais, que não aderiram às medidas e as sanções contra o país. As técnicas que foram desenvolvidas para contornar as restrições de importações vão continuar. Do ponto de vista da política interna, o autoritarismo que progressivamente ganhou o país com uma forte conotação conservadora, como o tratamento de minorias, vai continuar e do ponto de vista geopolítico, o conflito na Ucrânia vai continuar também. Não há sinal de uma inflexão. É difícil prever se haverá uma radicalização, até porque as condições atuais já são bem radicais, mas a continuação da guerra é uma necessidade para sustentar a narrativa diante da população e manter a própria estrutura de poder no país".