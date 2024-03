COI se reúne para decidir sobre participação de atletas russos e bielorrusos nos JO Paris 2024

O jornal Le Monde que chega às bancas nesta terça-feira (19) traz uma entrevista com o alemão Thomas Bach, presidente do do Comitê Olímpico Internacional. A comissão executiva do COI se reúne nesta terça e quarta-feira (20) para debater questões como a participação de atletas russos e bielorrussos nos Jogos Paris 2024.

A quatro meses do evento, Thomas Bach diz estar satisfeito com o trabalho de preparação feito pelo comitê organizador francês. "Tudo foi muito bem antecipado", afirma.

Sobre a redução do número de espectadores na cerimônia de abertura do dia 26 de julho para 326 mil pessoas, Bach acredita que "o ambiente e a emoção não serão determinados pela quantidade de pessoas nas bordas do rio Sena".