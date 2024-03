Milei em 100 dias de governo: aperto fiscal, maior inflação do mundo, mas ainda com apoio popular

"Para um programa de mudança de regime, são necessários três elementos: estabilização macroeconômica, reformas estruturais e institucionais e anúncios de alto impacto que marquem um antes e um depois. O governo começou a estabilização pela correção dos preços e pelo ajuste fiscal, mas ainda falta dar sustentabilidade antes das reformas que criem condições para o investimento. O que temos é uma mudança de regime incompleta devido à falta de apoio do Congresso", explica à RFI o economista Luis Secco, diretor da consultora Perspectivas Econômicas.

No começo de fevereiro, Javier Milei decidiu retirar do debate um pacote de leis que começou com 664 artigos e, depois da resistência opositora, foi reduzido pela metade. O governo pretende agora que esse pacote volte ao debate com 269 artigos.

Na semana passada, o Senado argentino reprovou um decreto com 366 medidas, deixando o governo sob risco de uma decisão desfavorável na Câmara de Deputados.

"Se rejeitarem o decreto, vamos dividi-lo em sete outros decretos e começar todo o processo novamente. Não vamos baixar os braços até conseguirmos. Sabemos para onde queremos ir", adverte o presidente Segundo o próprio Javier Milei, outras três mil medidas de reformas do Estado e de desregulamentação da economia aguardam na gaveta a chance de serem aprovadas.

Até agora, Milei só conseguiu aplicar o aperto fiscal e a liberação de preços. Em outras palavras, por enquanto, só foram conhecidos os custos. As bases para os benefícios em longo prazo dependem do Congresso.

Apoio popular preservado

Javier Milei foi eleito com 55,7% dos votos, volume de apoio popular que mantém, apesar da severidade do ajuste, do tamanho da recessão e da confrontação com vários atores políticos e sociais.