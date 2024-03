Nem Louvre, nem Torre Eiffel: pira olímpica ficará acessível ao público no coração de Paris

"O local era mais complicado para o acesso do público. Então, a escolha das Tuileries [o Jardim das Tulherias, em português] também prevaleceu devido à facilidade de acesso público", explicou essa fonte.

Rumores

Mais precisamente, a área de instalação escolhida fica no grande lago do Jardin des Tuileries, perto da entrada leste, em frente à Pirâmide do Louvre.

Esse local não fica longe da Place de la Concorde, um dos locais olímpicos que sediará quatro eventos (BMX freestyle, breaking, skate e basquete 3x3), e uma das mais antigas praças de Paris.

Quando questionado pela AFP, o comitê organizador se recusou a confirmar ou negar a informação, que foi mencionada pelo jornal esportivo L'Equipe em 20 de março. Pierre Rabadan, vice-comissário de esportes da prefeitura de Paris, se recusou a "comentar".

"Já houve muitos rumores sobre a localização da pira", explicou o Cojo, acrescentando: "O que podemos dizer é que, no espírito dos Jogos no coração da cidade, queremos que a pira olímpica fique no coração de Paris, por razões simbólicas, e para que possa ser vista por todos. É o espírito dos Jogos de Paris 2024 e da nossa cerimônia de abertura, ambos abertos ao maior número possível de pessoas e abertos à cidade."