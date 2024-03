Amizade de Macron e Lula estará à prova em reunião no Planalto, destaca imprensa francesa

"Neste acordo não há nada que leve em consideração o tema da biodiversidade e do clima", insistiu o francês. "Para o Eliseu, a prioridade atual é enfrentar o desafio da descarbonização, onde quer que ela esteja, e desenvolver da melhor forma possível as energias renováveis, com a presença de grandes grupos franceses", destaca o jornal de referência entre empresários na França.

Empresários franceses divergem sobre clima econômico

Mais de mil empresas francesas estão estabelecidas no Brasil, com investimentos superiores ao que fazem na China. Um empresário francês declara ao jornal que "o Brasil é realmente um grande mercado para todas as novas tecnologias e novas ideias (...) um verdadeiro laboratório de tecnologia e inovação".

A Saint-Gobain (multinacional francesa de materiais de construção e vidros) diz que há "otimismo no ar" e que as operações continuam muito lucrativas no Brasil, principalmente depois do retorno do presidente Lula ao poder, da reforma tributária e dos programas de modernização de infraestrutura em andamento.

No entanto, há opiniões divergentes na comunidade empresarial francesa sobre a economia brasileira. "Muitos líderes empresariais estão fazendo 'beicinho'", nota o correspondente do Les Echos. Um gestor disse à reportagem que tem sofrido muito com o impacto das altas taxas de juros. "A economia está sem direção, temos a impressão de que falta um rumo definido", acrescentou.

Le Figaro aposta que Macron voltará a abordar o acordo Mercosul-UE na reunião bilateral que fará em Brasília. Os diplomatas brasileiros não são contrários à ideia de negociar uma nova versão do tratado, explica o jornal francês, acrescentando que a intenção do Palácio do Eliseu é passar a bola para a equipe da Comissão Europeia que será formada após as eleições de junho no Parlamento Europeu.