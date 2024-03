China envia 1 milhão de garrafas d'água para Maldivas ameaçada por aumento do nível do mar

Mais de um milhão de garrafas de água mineral doadas pela China e obtidas do derretimento de geleiras no Tibete foram recebidas nas Maldivas, que estão ameaçadas de escassez de água potável em consequência da elevação do Oceano Índico, anunciaram as autoridades em um comunicado nesta quinta-feira (28).

"A remessa de água gratuita já chegou às Maldivas", anunciou o Ministério das Relações Exteriores chinês, acrescentando que o governo havia "decidido usar a água para prestar assistência às ilhas em caso de escassez".

Cerca de 80% do arquipélago das Maldivas está a menos de um metro acima do nível do mar, o que o torna um dos países mais ameaçados pelas mudanças climáticas.