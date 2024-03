Colômbia anuncia expulsão de diplomatas argentinos após Milei chamar Petro de "assassino"

Três dias depois, questionado sobre o comentário do presidente colombiano, em outra entrevista de rádio, Milei disse: "Para mim, nada me surpreende de um socialista [...] Isso é parte da decadência".

Depois, Petro descreveu a vitória de Milei nas eleições de novembro como um momento "triste para a América Latina".

López Obrador "ignorante"

Segundo informações da CNN desta quarta-feira, Milei também respondeu às críticas do presidente do México, Andrés Manuel López Obrador: "É uma honra que um ignorante como López Obrador fale mal de mim, me enaltece", disse.

O ultraliberal acusa a atual oposição peronista pela crise econômica do país, que fechou 2023 com uma inflação de 211% ao ano.

Em 2023, a Colômbia foi o décimo nono maior parceiro comercial da Argentina. As trocas comerciais bilaterais totalizaram no ano passado US$ 1,682 bilhão, com um saldo favorável argentino de US$ 894 milhões por exportações minerais, energéticas, agroindustriais e agrícolas, segundo o instituto de estatísticas Indec.