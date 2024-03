Filial asiática: Estado Islâmico investe em novo reduto fora do Oriente Médio

"Por vários motivos, quando o Talibã assumiu o poder no Afeganistão em 2021, obviamente, eles instalaram chefes talibãs em todo o país", da etnia pachtoune, da qual faz parte a maioria dos talibãs.

Os chefes islâmicos foram rapidamente varridos por um expurgo étnico, para serem substituídos por quadros pachtounes, o que significa que as populações mais religiosas, as mais radicalizadas foram engrossar as fileiras do EI-K. A organização também foi incrementada por populações radicalizadas da Ásia Central ou das terras de migração, ou seja, Moscou, Istambul e as grandes cidades russas.

David Gaüzère

"Também gostaria de deixar claro um ponto. Moscou, embora não reconheça o regime talibã, estabeleceu relações cordiais com esse regime porque ambos combatem um inimigo comum, a Otan", lembra o pesquisador, que também é presidente do Centro de Observação de Sociedades da Ásia Central, especializado em questões relacionadas ao islamismo e ao terrorismo no espaço pós-soviético.

O Tajiquistão teria sido o alvo do ataque em Moscou, porque esse país é o ponto fraco da Ásia Central, segundo o pesquisador francês.

"É o país mais frágil da região. Por um lado, porque esse país é uma ditadura. Você tem um presidente que está no comando, com o apoio da Rússia. Essa ditadura chegou ao poder em 1992, se estabeleceu em 1997, após cinco anos de guerra civil e tem tentado eliminar toda a oposição ao seu redor, a ponto de reduzir sua base de apoio. Até mesmo no clã do presidente, o clã dos russos."

"Por outro lado, os russos, é claro, apoiaram esse regime. Mas eles fizeram isso por meio da presença de uma divisão, a 200ª divisão de rifles motorizados na fronteira afegã, e o conflito ucraniano forçou a Rússia a desativar essa divisão", diz Gaüzère.