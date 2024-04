Irã bate recorde de execuções de penas de morte ligadas ao tráfico de drogas

Mas desde 2021, a política linha dura foi retomada, principalmente sob a presidência do ultraconservador Ebrahim Raïssi, mas também após a nomeação para o cargo de chefe do sistema judicial iraniano de Gholamhossein Mohseni Ejei. Este ex-ministro da Inteligência, arquiteto da violenta repressão das manifestações de 2009, é um dos políticos mais rígidos do país na luta contra as drogas.

Minorias visadas

Desde 2021, as execuções foram retomadas a um ritmo acelerado, visando principalmente algumas minorias étnicas, como os balúchi, no sul do país. Oprimidos no Irã, os membros do grupo, que representam apenas 5% da população, representam 20% das execuções em 2023, com pelo menos 172 homens e mulheres balúchis mortos, incluindo 138 por crimes relacionados com drogas. A maioria das penas de morte foram proferidas por tribunais conhecidos pela sua falta de independência e que não respeitam os direitos da defesa, segundo denuncia a Anistia Internacional.

"As comunidades mais marginalizadas e mais pobres são as que pagam o preço mais alto por esta prática judicial", lamenta Aymeric Elluin. "No entanto, temos de ser muito claros num ponto: todos os estudos mostram que a pena de morte nunca resolveu nada em termos de crime", insiste.

Repressão generalizada

Essa onda de execuções se intensifica em um contexto de repressão generalizada desde a revolta popular após a morte de Mahsa Amini, uma jovem curda que perdeu a vida após ter sido detida por usar o véu islâmico de forma considerada indevida. Os protestos após o episódio fragilizaram o regime, que respondeu com mais repressão.