Jovens estão divididos entre a apatia e o dever de votar nas eleições cruciais de julho na Venezuela

Em busca de votos para as eleições presidenciais de julho, ONGs e programas estatais têm procurado despertar a atenção de jovens eleitores na Venezuela. De acordo com a associação Voto Jovem, cerca de 3,5 milhões de pessoas que atingiram a maioridade ainda estão fora do sistema eleitoral. Os novos votantes têm até 16 de abril para fazer a inscrição e poder votar.

Elianah Jorge, correspondente da RFI em Caracas

O eleitorado venezuelano observa com cautela a política do país, sobretudo os jovens. A RFI conversou com alguns deles para conhecer as motivações e os receios de participar de uma votação decisiva para o futuro do país, em crise desde 2013. O presidente Nicolás Maduro, há 11 anos no poder, busca a reeleição, enquanto Corina Yoris, suplente da vencedora nas primárias, não conseguiu se inscrever como candidata no Conselho Nacional Eleitoral (CNE).