Brasil faz ameaça a quem boicotar produtos nacionais: 'Grave impacto'

"O governo brasileiro espera que as empresas que anunciaram boicotes a produtos brasileiros revertam essas decisões infundadas e que todos os atores que tenham contribuído para essa campanha de desinformação tenham presentes as consequências negativas de seus atos e levem em conta o grave impacto que poderão ter para as suas relações com o Brasil, que devem permanecer mutuamente benéficas e sempre pautadas pelo respeito e pela lealdade", disse a nota conjunta.

O texto não explica quais seriam as ações.

A nota aponta que o Brasil "ressalta a importância da parceria estratégica, dos fluxos de comércio e dos laços históricos que mantém com o continente europeu de maneira geral e com a França em particular".

Ainda assim, o alerta é claro:

"Não obstante, voltará a reagir com firmeza contra qualquer nova campanha que tenha como alvo a imagem de produtos brasileiros, em especial do agronegócio, cujos padrões de excelência ao longo de toda a cadeia produtiva são reconhecidos em todo o mundo", disse.

A nota não cita, porém, os ataques que o Brasil recebeu nesta terça-feira, durante audiência no Parlamento francês. O legislativo aprovou uma moção contra um acordo com o Mercosul.