PF: Golpistas tinham armas, avião e carros para plano de fuga de Bolsonaro

Há indícios de que Bolsonaro e aliados da cúpula dos militares se reuniam no Palácio do Planalto e na Granja do Torto para discutir a fuga. Nesses encontros, eram debatidos os meios de transporte e as possíveis rotas que seriam usadas pelos militares, diz a PF.

Fuga seria bancada com recursos públicos, de acordo com o relatório. Para isso, os conspiradores contavam com o acesso e a proximidade de militares de confiança e o uso de aeronaves da FAB (Força Aérea do Brasil) e de outros veículos oficiais. Armas e munições guardadas em um cofre também seriam preparadas em caso de necessidade, diz a PF.

O plano de fuga seria consolidado com o transporte de Bolsonaro para outro país. O destino, que não é citado no relatório, protegeria o presidente em caso de ações judiciais no Brasil.

Slides descrevem plano de fuga de Jair Bolsonaro, segundo relatório da PF Imagem: Obtido pelo UOL

As evidências reunidas pela PF

"Ele entende as consequências do que pode acontecer", disse Mauro Cid em áudio coletado pela investigação. O relatório diz que mensagens do então ajudante de ordens descreviam as preocupações de Bolsonaro com sua liberdade.