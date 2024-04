Rússia lança nova ofensiva contra a Ucrânia visando "infraestruturas essenciais"

Segundo o presidente ucraniano, infraestruturas também foram alvejadas em Kiev, Zaporijia e Odessa, no sul, e em Lviv, no oeste, perto da fronteira polonesa.

Volodymyr Zelensky reiterou o apelo aos parceiros ocidentais da Ucrânia para não "fecharem os olhos" para a situação e fornecerem mais sistemas de defesa aérea à Ucrânia, que está em seu terceiro ano de guerra.

Para conduzir o "ataque massivo" contra a Ucrânia, Moscou recorreu a mísseis de cruzeiro e drones Shahed de fabricação iraniana, de acordo com o relatório diário do Estado-Maior ucraniano publicado no Facebook. A Ucrânia conseguiu destruir 37 dos 40 drones lançados contra ela, informou o exército.

O ministro ucraniano de Energia, Guerman Galouchtchenko, afirmou nas redes sociais do Telegram que esses ataques visaram "instalações de produção e sistemas de transmissão" nas regiões de Kiev, Kharkiv (nordeste), Zaporíjia e Lviv.

Na região de Kiev, "uma instalação de infraestrutura crítica" foi alvo, disse o chefe da administração militar local, Rouslan Kravtchenko, sem fornecer mais detalhes.

Duas usinas termelétricas do fornecedor de energia ucraniano DTEK foram atacadas, informou a empresa no Telegram na quinta-feira de manhã, sem especificar a localização.