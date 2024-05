Brasil despenca em índice de felicidade; arquipélago no Pacífico é o n°1

O Brasil despencou para a 34ª posição no ranking Happy Planet Index (HPI) no período de 2019 a 2021. O ranking compara a qualidade de vida e a felicidade das populações de 147 países levando em conta o respeito ao planeta. No último Happy Planet Index, divulgado em 2019, o Brasil ocupava o 21º lugar.

O primeiro lugar do ranking é ocupado por Vanuatu, um dos países mais vulneráveis do mundo aos efeitos da mudança do clima, em especial à intensificação de eventos climáticos extremos (como ciclones) e à elevação do nível do mar.

O arquipélago localizado no Pacífico Sul é seguido por Suécia, El Salvador, Costa Rica e Nicarágua. Dos 10 países com o PIB per capita mais alto, 6 têm pontuações de HPI abaixo da média.