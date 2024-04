Rússia reivindica tomada de cidade no leste da Ucrânia após EUA aprovarem nova ajuda militar a Kiev

"Essa é uma ajuda muito importante que será sentida por nossos soldados na linha de frente", insistiu. Seu colega americano, Joe Biden, falou de um pacote "crucial" que "fará história".

Forças ucranianas urgem por apoio

Nas frentes, as forças ucranianas estão com pouca munição e têm dificuldade para recrutar novos voluntários após mais de dois anos de uma guerra que exauriu as tropas e abalou o moral.

A Rússia ainda ocupa quase 20% do território do país e parece estar em uma posição favorável nos últimos meses, após o fracasso da contraofensiva do exército de Kiev no verão europeu de 2023.

No entanto, embora o pacote americano deva permitir que as tropas ucranianas recuperem o fôlego contra um exército russo maior, as primeiras entregas prometidas de projéteis e munição não afetarão os combates "por várias semanas", alertou o Instituto Americano para o Estudo da Guerra em seu último boletim.