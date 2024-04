Julgamento de Trump entra em nova fase, com depoimentos de advogado, ex-atriz pornô e modelo da Playboy

O juiz responsável pelo caso, Juan Merchan, enfatizou a importância de manter o anonimato dos jurados, adotando medidas rigorosas de segurança, temendo que suas identidades pudessem ser reveladas, como aconteceu com alguns dos jurados descartados durante o processo de escolha.

Além do jurado, há uma ordem para que Donald Trump não possa expressar nenhum comentário sobre as pessoas envolvidas no julgamento, tanto pessoalmente quanto através das redes sociais. O juiz Merchan programou para esta semana uma sessão para discutir as acusações de desacato ao tribunal feitas pelos promotores contra Trump, devido a postagens em redes sociais que poderiam influenciar as testemunhas.

Durante as próximas seis semanas, a defesa de Trump deverá concentrar esforços em questionar a credibilidade de testemunhas-chave do caso, a culpabilidade legal de um presidente e a complexidade do caso.

Conciliação com campanha presidencial de 2024

Enfrentando 34 acusações criminais por supostamente falsificar registros comerciais em Nova York, Trump descreveu o julgamento como uma "interferência eleitoral" que complica sua candidatura para a presidência em 2024.

"Eu deveria estar em vários lugares diferentes fazendo campanha. Mas estive aqui o dia todo em um julgamento que é realmente um julgamento muito injusto", disse Trump na quinta-feira, após o término da sessão do tribunal.