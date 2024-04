Após acusar Brasil de censura ao X, Câmara dos EUA vota por censurar TikTok

Esse trecho também prevê sanções ao Irã, que está travando um bailado com mísseis e drones com o governo Benjamin Netanyahu para a demonstração de força, com ataques calculados de ambas as partes. Juntar essas sanções tem como objetivo forçar o Senado, que ainda analisará a matéria, a aprovar a restrição à plataforma caso a ByteDance, chinesa que a controla, não vender o comando para alguém dos Estados Unidos.

A justificativa é que hoje o TikTok pode colocar em risco a segurança nacional, uma vez que a empresa poderia ser obrigada a compartilhar dados com o governo chinês. Ironicamente, o governo dos EUA é acusado de já exigir o compartilhamento de informações de usuários das plataformas sediadas no país.

Entre os membros do Comitê de Assuntos Jurídicos da Câmara, que divulgou, na semana passada, o relatório acusando o Brasil de censura à liberdade de expressão, 29 foram a favor e 13, contra. Considerando apenas os republicanos, foram 14 favoráveis e nove, contrários. Entre os democratas, 15 a favor e quatro, contra.

O relatório contra o Brasil divulgado pelo Comitê de Assuntos Jurídicos foi produzido com a ajuda de seu Subcomitê sobre a Instrumentalização do Governo Federal, criado em janeiro do ano passado para investigar supostos abusos do governo Joe Biden para suprimir pontos de vista conservadores.

Entre os membros do subcomitê, de maioria republicana, foram 15 votos a favor do projeto de lei que prevê o banimento do Tik Tok e cinco, contra. Mesmo entre os republicanos, a proposta teve maioria.

Trumpista, presidente do comitê votou por banir TikTok

Tanto o Comitê de Assuntos Jurídicos quanto o subcomitê são presididos por Jim Jordan, deputado republicano apontado como fundamental nos esforços de Donald Trump para tentar subverter as eleições de 2020 pela própria Câmara.